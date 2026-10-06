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Deneyimli gazeteci Recep Levent Öztürk hayatını kaybetti

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#Levent Öztürk#TRT#Kalp Krizi
Deneyimli gazeteci Recep Levent Öztürk hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 12:06

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde haber takibi için katıldığı programda kalp krizi geçiren TRT Haber muhabiri Recep Levent Öztürk (56), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Deneyimli gazetecinin vefatı sevenlerini yasa boğdu.

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Akçakoca ilçesinde düzenlenen 2’nci Sulu Boya Kültür Festivali’nin gala yemeğine haber takibi için katılan TRT muhabiri Recep Levent Öztürk, rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Öztürk'e, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, kurtarılamadı.

Deneyimli gazeteci Recep Levent Öztürk hayatını kaybetti

Gazetecilik kariyerine 1989 yılında Düzce'de yerel basında başlayan Recep Levent Öztürk, daha sonra ulusal medyaya geçerek savaş muhabirliği yaptı. Meslek hayatı boyunca Afganistan, Pakistan ve Orta Doğu başta olmak üzere birçok bölgede görev yapan Öztürk, savaş ve çatışmaların yanı sıra insani dramları da haberleştirdi.

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Deneyimli gazeteci Recep Levent Öztürk hayatını kaybetti

BİR GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Öztürk, 2008 yılında Gürcistan’da çatışmaları takip ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda bir gözünü kaybeden deneyimli muhabir, tedavisinin ardından mesleğine geri dönerek farklı bölgelerdeki gelişmeleri takip etmeyi sürdürdü. TRT Haber'de yayımlanan 'Yardım Konvoyu' programıyla farklı bölgelerdeki insani yardım faaliyetlerini ekranlara taşıyan Öztürk, hazırladığı haber ve dosyalarla meslek hayatı boyunca birçok ödülün sahibi oldu. Öztürk, son olarak 2026 yılında Beyrut'taki sıcak çatışmaları ve bölgedeki gelişmeleri takip etti.

TOPRAĞA VERİLECEK

Recep Levent Öztürk'ün cenazesi, memleketi Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde ikindide toprağa verilecek.

 

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#Levent Öztürk#TRT#Kalp Krizi

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