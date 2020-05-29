Deneyim kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Deneyim kelimesi pek çok anlamda kullanılmaktadır. Günlük hayatta cümle içerisinde çok sık kullanılan deneyim kelimesinin anlamını Türk Dil Kurumu sözlüklerinden öğrenebilirsiniz.

Deneyim Eş Anlamlısı

Eş anlamlı kelimeler anlam bakımından aynı, yazılış ve okunuş bakımından farklı kelimelerdir. Deneyim kelimesinin eş anlamlısı tecrübe kelimesidir. Deneyim kelimesi eski Türkçe bir kelimedir. ''dene'' kökünden türemiş olan deneyim kelimesi yerine cümle içerisinde tecrübe kelimesi de kullanılabilir.

Deneyim kelimesinin en çok kullanıldığı eş anlamlısı tecrübe kelimesidir. Fakat deneyim kelimesinin tecrübe dışında farklı eş anlamlıları da bulunmaktadır. Bu eş anlamlı kelimeler deney, sınama, terbiye ve görgü kelimeleridir.

Deneyim kelimesi anlamı Türk Dil Kurumu sözlüğünde belirtilmiştir. Deneyim kelimesinin sözlük anlamı şu şekilde açıklanmıştır:

- Bir kimsenin belirli bir süre veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamı, tecrübe, eksperyans.