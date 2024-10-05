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Deney tüpü kırılınca ‘sülfürik asit’ yaktı: 8 öğrenci yaralandı

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#Niğde#Deney#Ömer Halisdemir
Deney tüpü kırılınca ‘sülfürik asit’ yaktı: 8 öğrenci yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 07:00

Niğde’de, Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, saat 15.30 sıralarında öğrenciler deney yaparken deney tüpü düşüp, kırıldı.

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Tüplerde bulunan sülfürik asit ve çinko karışımı, öğrencilerin üzerine sıçradı. Olayda yaralanan öğrenciler, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.

Öğrenciler Y.E.Ç. (13), M.S. (13), E.M.B. (14), M.Y. (15), M.S. (15), Y.D. (14), E.K. (14) ve B.E.K.’nin (14) yüz, ense, karın ve diğer bölgelerinde yanık oluştuğu öğrenildi.

Niğde Valisi Cahit Çelik de hastaneye giderek öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. 

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#Niğde#Deney#Ömer Halisdemir

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