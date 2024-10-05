Deney tüpü kırılınca ‘sülfürik asit’ yaktı: 8 öğrenci yaralandı

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Tüplerde bulunan sülfürik asit ve çinko karışımı, öğrencilerin üzerine sıçradı. Olayda yaralanan öğrenciler, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.

Öğrenciler Y.E.Ç. (13), M.S. (13), E.M.B. (14), M.Y. (15), M.S. (15), Y.D. (14), E.K. (14) ve B.E.K.’nin (14) yüz, ense, karın ve diğer bölgelerinde yanık oluştuğu öğrenildi.

Niğde Valisi Cahit Çelik de hastaneye giderek öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.