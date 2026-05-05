Denetimlerde ortaya çıktı: Antalya'da 4 özel hastaneye yenidoğan cezası ve suç duyurusu

Antalya'da yenidoğan ünitelerinde yanlış teşhis, yanlış tedavi ve SGK'yı zarara uğrattıkları gerekçesiyle 4 özel hastaneye 64 milyon TL'ye yakın para cezası uygulandı. Bu 4 özel hastanenin; yenidoğan ünitelerinde hastalara yapmadıkları epikrizler, KTN (Klinik Takip Numarası/Sistemi), Total Parenteral Nütrisyon (TPN) uygulamalarını SGK'nın MEDULA sistemi üzerinden faturalandırdığı, bu şekilde kamuyu dolandırıp zarara uğrattıkları, yeni doğan beslenme rehberiyle, solunum sıkıntısı rehberinde belirtilen usul ve esaslara uymadıkları tespit edildi.

4 özel hakkında idari para cezasının yanı sıra, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na da 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunuldu.