×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Denetimlerde faaliyeti dün durdurulmuştu! Bolu'da otel restoranı küle döndü

Güncelleme Tarihi:

#Bolu#Mengen#Otel Yangını
Denetimlerde faaliyeti dün durdurulmuştu Boluda otel restoranı küle döndü
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 10:11

Bolu Valiliği tarafından yapılan denetim sonrası faaliyeti durdurulan Mengen Rüya Çiftliği otelin restoranı alev alev yandı.

Haberin Devamı

Yangın, Mengen ilçesinin Babahızır köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Valiliği tarafından yapılan denetimdeki eksiklikler nedeniyle dün mühürlenerek faaliyetleri durdurulan Rüya Çiftliği Otel’in restoran kısmında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale için Bolu, Yeniçağa ve Gerede ilçesinden takviye ekipler de olay yerine gönderildi. Restoran kısmını saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında otelin restoran bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Denetimlerde faaliyeti dün durdurulmuştu Boluda otel restoranı küle döndü


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bolu#Mengen#Otel Yangını

BAKMADAN GEÇME!