Denetimden kaçan sürücü, aracı polisin üzerine sürdü!

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Olay, Şişli Valikonağı Caddesi'nde 15 Eylül Perşembe günü saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde trafik denetimi yapan ekipler, bir sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü, durmayarak aracı polislerin üzerine sürdü. Park halindeki araçlara çarparak kaçan sürücüyü yakalamak için trafik polisleri havaya ateş etti. Motosikletli polisler, sürücünün peşine düştü.

Dolapdere istikametine kaçan sürücü, aracının tekeri patlayınca otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya devam etti. Takibi bırakmayan trafik polisleri sürücüyü yaya olarak da kovaladı. Bir binaya girerek saklanan şüpheli, Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyeti olmayan ve hırsızlıktan aranması olduğu belirlenen şüpheli, Harbiye Polis Merkezi'ne götürüldü.

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"POLİSİN UYGULAMASINDAN KAÇMIŞ"

Esnaf Cevat Küsüroğlu "Trafik polisleri kaçanların arkasından geldi ve yakaladılar. Bir koşuşturmaca oldu. Uygulamadan kaçmışlar. Trafik polisi nefes nefese kalmıştı. Havaya ateş edilmiş" dedi

Olayı gören Veysel Demirkıran "Polisler kaçan kişinin arkasından koştu ama yakalayamadılar. Sürücü aradan girerek kaçtı. Polis de arkasından ateş etti" diye konuştu.

ŞÜPHELİ OTOMOBİLDEN İNEREK KAÇTI

Şüphelinin araçtan inerek yaya olarak kaçması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hızla ara sokağa giren sürücünün araçtan inerek kaçması görülüyor. Otomobilin terk edildiği yerde olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmanın ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Trafik kontrolünde durmayan sürücünün aracını trafik polisinin üzerine sürerek kaçması cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, trafik kontrolü yapan trafik ekipleri bir aracı durdurdu. Aracından inmeyen sürücü, otomobilini önündeki trafik polisinin üzerine sürerek hızla olay yerinden kaçtı. Ezilme tehlikesi geçiren trafik polisi ise kaçan aracın peşinden koştu.