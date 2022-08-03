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Denetimde yakalandı, kartı sahte çıktı! Kendini böyle savundu

#İstanbul#Şişli#Kuştepe
Denetimde yakalandı, kartı sahte çıktı Kendini böyle savundu

İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuştepe semtinde yaptığı denetimlerde ruhsatsız silah, bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı denetim sırasında otomobilinde ‘Polis Gazetesi Görev Otosu’ yazan kişiye de evrakta sahtecilikten işlem yapıldı. Kartın sahibi sürücü Mücahit Aksungur, "Emekliler derneğine üyeliğimiz var. Dernekten aldığımız bir karttır. Yasal olmadığını bilmiyordum. Eğer bu yasal değilse biz de adli olarak hakkımızı arayacağız" dedi. 

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Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuştepe semtinde belli aralıklarla yaptıkları denetimlerine dün saat 17.00'de 140 polis ile devam etti. Kuştepe’nin belirli noktalarında ve ara sokaklarda şüpheli kişiler ve araçlar durdurularak GBT kontrolü ve üst araması gerçekleştirildi. Denetimlerde narkotik köpeği de aramalara katıldı.

Denetimde yakalandı, kartı sahte çıktı Kendini böyle savundu

Ön camında ‘Polis Gazetesi Görev Otosu’ yazan otomobil sürücüsü de polis ekipleri tarafından durduruldu. Kartı kontrol eden ekipler, kartın herhangi bir geçerliliği olmadığını belirledi. Savcılık talimatı ile gözaltına alınan sürücüye evrakta sahtecilikten işlem yapıldı.

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Denetimde yakalandı, kartı sahte çıktı Kendini böyle savundu

"YASAL OLMADIĞINI BİLMİYORDUM"

Kartın sahibi sürücü Mücahit Aksungur, "Aracımın önünde polis basın kimlik kartı var, doğrudur. Emekliler derneğine üyeliğimiz var. Dernekten aldığımız bir karttır. Herhangi bir art niyetimiz yok. Derneğe faydamız olsun diye gidip üye olduk. Bize o kartı verdiler. Herhangi bir unsur içerdiğini görmediğimiz için o kartı oraya koyduk. Yasal olmadığını bilmiyordum. Eğer bu yasal değilse biz de adli olarak hakkımızı arayacağız. Bana bunu verenden şikayetçi olacağım. Sonuçta X bir durum varsa bunu bana neden verdiler. Vatan Caddesinde yerleri var, kesinlikle şikayetçi olacağım. Ben polisimin yanındayım’’ şeklinde kendini savundu.

Denetimde yakalandı, kartı sahte çıktı Kendini böyle savundu

MALTEPEDEN UYUŞTURUCU ALMAK İÇİN GELMİŞ

Başka bir sokakta denetimlerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları kişinin üzerinde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Polis ekiplerine içici olduğunu ve Maltepe ilçesinden uyuşturucu almak için buraya geldiğini belirten kişi de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Köz Sokak'ta da bir kişinin üst aramasında ruhsatsız silah ele geçirilerek gözaltına alındı.

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Denetimde yakalandı, kartı sahte çıktı Kendini böyle savundu

ARKADAŞININ GÖZALTINA ALINMASINI DONDURMA YİYEREK İZLEDİ

Polis ekipleri İnönü Caddesi üzerinde yaya olarak denetimlerine devam ettiği sırada cadde üzerinde 4 kişiye üst araması gerçekleştirdi. Bir kişinin üzerinde bıçak çıkması üzerine gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Bu sırada arkadaşının gözaltına alınmasını dondurma yiyerek izlemesi kameralara yansıdı. Denetimlerin gece saatlerinde de devam edeceği öğrenildi.

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#İstanbul#Şişli#Kuştepe

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