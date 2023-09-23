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Denetimde şüpheli davranınca yakalandı: 14 ayrı suçtan aranıyordu...

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#İstanbul#Denetim#Gözaltı
Denetimde şüpheli davranınca yakalandı: 14 ayrı suçtan aranıyordu...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 10:35

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimler sırasında kimliği yanında olmadığı için şüphelendikleri V.D.'nin 14 ayrı suçtan arandığını tespit etti. Gözaltına alınan V.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe gişelerinde trafik devriyesi sırasında bir aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde yanında kimliği olmayan ve T.C. kimlik numarasını bilmediğini ifade eden (V.D.)'den ekipler şüphelendi.

Araçtan indirilen şüphelinin JADU (Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması) ile fotoğrafı çekilerek kimliği tespit edildi. V.D.'nin resmî belgede sahtecilikten bilişim dolandırıcılığına, cinsel tacizden adam yaralamaya kadar 14 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan V.D., Jandarma'daki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#İstanbul#Denetim#Gözaltı

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