×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Denetimde ceza yiyen dolmuş şoföründen ilginç cevap: Yasak mı?

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Trafik Denetimi#Dron
Denetimde ceza yiyen dolmuş şoföründen ilginç cevap: Yasak mı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2025 12:39

Adana’da polisin dron destekli trafik uygulamasında, emniyet kemeri takmayan ve cep telefonuyla konuşurken durdurulan dolmuş şoförü, “Ben istesem takardım, iki dakikada takardım. Telefonda kızımla konuşuyordum, yasak mı” dedi.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Bülent Angın Bulvarı’nda dronla trafik denetimi yaptı. Polis, uygulama sırasında emniyet kemeri takmayan ve cep telefonuyla konuşan dolmuş şoförünü tespit edip uygulama noktasına yönlendirdi. Basın mensupları, durdurulan şoföre emniyet kemerini neden kendisini kazadan koruyacak şekilde takmak yerine koltuğun arkasına taktığı soruldu. İsmi açıklanmayan şoför, “Ben istesem takardım, iki dakikada takardım. Tamam, doğru, takılı değildi. Ben yalan söylemedim, gerçekten demedim” dedi.

Denetimde ceza yiyen dolmuş şoföründen ilginç cevap: Yasak mı

"KIZIMLA KONUŞUYORDUM, YASAK MI?"

Telefonla konuşup konuşmadığı da sorulunca şoför, “Evet, kızımla konuşuyordum. Yasak mı?” cevabını verdi. Polis ekipleri, şoföre hareket halindeyken araçta telefonla konuşmaktan 2 bin 167 lira, emniyet kemeri takmamaktan ise 993 lira cezai işlem uyguladı.

Haberin Devamı

Uygulama noktasını görünce emniyet kemerini taktığı belirlenen bir başka sürücü ise, “Dronu görünce taktım, daha öncesinde burada yakalanmıştım bir kere” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Trafik Denetimi#Dron

BAKMADAN GEÇME!