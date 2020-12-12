MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDenetim sırasında polis kontrol noktasından kaçtı!
GeriGündem Denetim sırasında polis kontrol noktasından kaçtı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Yılmaz OKUR-Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA) -
Haber Giriş: 12.12.2020 - 06:59 | Son Güncelleme:

Denetim sırasında polis kontrol noktasından kaçtı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denetim sırasında polis kontrol noktasından kaçtı!
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken İstanbul'da polis denetimleri aralıksız sürüyor. Bir otomobil sürücüsü, polis kontrol noktasından kaçtı. Kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde alınan 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00'da başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla İstanbul'da polis denetimleri de aralıksız devam etti. Sokağa çıkan vatandaşların evraklarının kontrol edildiği denetimlerde kurallara uymayanlara para cezası kesildi.

KONTROL NOKTASINDAN KAÇTI

İstanbul'da denetim yapılan noktalardan biri de Merter'de D100 Karayolu oldu. Bir otomobil sürücüsü, polis kontrol noktasından kaçtı. Kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle