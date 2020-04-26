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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 26.04.2020 - 16:42,Son Güncelleme:

Denetim noktasından kaçtı, polise yakalandı

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Denetim noktasından kaçtı, polise yakalandı
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İstanbul Avcılar'da sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan motosikletli kısa sürede yakalandı.

Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi önünde denetim yapan ekipler bir motosikletliyi durdurmak istedi. Polisin uyarısına rağmen kaçan motosikletliyi yakalamak için bölgedeki ekipler uyarıldı. Kısa süre sonra Yosun Sokak'ta durdurulan motosikletlinin sokağa çıkma izni bulunan bir güvenlik görevlisi olduğu ancak, motosiklet kullanma belgesin olmadığı anlaşıldı. Adı açıklanmayan güvenlik görevlisine işlem yapıldı.

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