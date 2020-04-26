Denetim noktasından kaçtı, polise yakalandı

Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi önünde denetim yapan ekipler bir motosikletliyi durdurmak istedi. Polisin uyarısına rağmen kaçan motosikletliyi yakalamak için bölgedeki ekipler uyarıldı. Kısa süre sonra Yosun Sokak'ta durdurulan motosikletlinin sokağa çıkma izni bulunan bir güvenlik görevlisi olduğu ancak, motosiklet kullanma belgesin olmadığı anlaşıldı. Adı açıklanmayan güvenlik görevlisine işlem yapıldı.