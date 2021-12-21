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ÖNLERİNİ GÖREMİYORLAR

“(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TÜSİAD’a tepkisi) Bu ülkede yaşayan, üretim yapan, çalışan herkesin konuşmaya hakkı var. Siz konuşmayın ben konuşacağım diyor. Sonra da kalkıp dünyaya demokrasi dersi vermeye kalkıyor. Üretim yapanların en büyük derdi, önlerini görememeleri. ‘Önümüzü göremiyoruz, nasıl bir karar alacağımızı bilmiyoruz, dolar ne olacak bilmiyoruz, rakam bir ortaya çıksın ona göre yatırım yapacağız’ diyorlar. Kendisini aslında uyarıyorlar ‘Bu yanlıştır’ diye. Söyledikleri ne? ‘Ekonomi biliminin gereğini yapın’ diyorlar. Bilime vurgu yapmak bile rahatsız ediyor onu. Devlet akılla, bilgiyle yönetilir. Sevgili Peygamberimizin ne güzel sözü var, ‘İlim Çin’de bile olsa gidin öğrenin’ diyor. Bilim vurgusu yapılıyor karşı çıkıyor, ahlak vurgusu yapılıyor ona da karşı çıkıyor. Yönetemiyorlar, yönetemediklerini de vatandaş biliyor, görüyor.

HANGİ FAİZ İNDİ

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(Erdoğan’ın ‘Milleti faize ezdirmeyeceğiz’ açıklaması) Hangi faiz indi? Çiftçinin mi, esnafın mı, tüccarın mı, kredi kartı ile bankalara borçlu sadece vatandaşın faizi mi indi, hayır. Kimin faizi indi? Merkez Bankası bankalara kredi açarsa onun faizi indi. İyi de vatandaşa yansıyan bir şey yok. Bankalar yüzde 14’ten aldığı bu krediyi Hazine’ye yüzde 22’den satıyor. Kim kazanıyor, bankalar. Kime hizmet ediyorlar, bir avuç insana. Faiz mi indi hayır efendim indiği falan yok, hayal aleminde yaşıyorlar.

TÜİK’İN RAKAMLARI

Eğer devlette liyakatı yok ederseniz devlette çürüme başlar. Bunun en tipik örneği de TÜİK’tir. Vatandaş her alışveriş yaptığında TÜİK’in rakamlarının ne kadar yanlış olduğunu görüyor. O kuruma olan güven sıfırlanmıştır. Çürüme tepeden aşağıya doğru gidiyor. İnşallah bu çürümeyi birlikte sonlandıracağız. Ne konuşursa konuşsun, Erdoğan ülkeyi yönetemez. Yönetemiyor zaten. Bir ülke deneme sınamayla yönetilemez. Bilgiyle, birikimle, en azından adaletle yönetilir. Adaleti bitirdiniz siz. Liyakatı, istişareyi, danışmayı bitirdiniz.

MALİYETİ ARTIYOR

Kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı yok. Gidecekler, demokratik kurallar içinde göndereceğiz. Kalınan her günün maliyeti artıyor. Vatandaş da bu maliyeti görüyor zaten. Onun için sandığı bir an evvel getirin diyoruz. Bu millet artık daha fazla zulüm görmesin. Devleti adaletle, hakla hukukla yönetmek istiyoruz. Vatandaş iktidarı eleştirebiliyorum, eleştirdiğim için başıma bir şey gelmiyor demeli. Bunu dostlarımızla birlikte yapacağız.

(Bazı büyük holdinglerin kendisiyle görüşmek istediği iddiaları) Yok hayır. Benim bilgim yok. Belki böyle bir talep olmuştur ama oldu mu olmadı mı bilmiyorum, bize yansıyan bir şey yok.”

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ŞERO DA KATILDI

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyareti sonrası iki lider kameraların karşısına geçip açıklama yaptı. Bu arada CHP Genel Merkezi’nin kedisi Şero sessiz bir şekilde, basın açıklamasını dinleyen heyetin arasından gelerek iki genel başkanın önünden geçti. Şero’nun geçişi sırasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun tebessümü objektiflere yansıdı.

UYSAL: SİYASİ AKILLA ÇIKILIR

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ekonomideki gelişmelerin bedelini vatandaşın her gün sofrasında ödediğini belirterek, bir siyasi akıl ve program ile bu süreçten çıkılacağına inandığını söyledi.