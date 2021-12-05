Demre'de sağanak yağış... 4 saat sürdü, seraları ve evleri su bastı

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Demre ilçesinde saat 04.00'te başlayan yaklaşık 4 saat aralıksız yağan yağmur nedeniyle kanallar taştı, bazı sera ve evler sular altında kaldı. Yağmurun dinmesinin ardından vatandaşlar, hem seralardaki hem de evlerdeki suyu boşaltmaya başladı.

Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, ilk belirlemelere göre; Yaykalaya, Beymelek, Karabucak ve Gökyazı mahallelerinde yaklaşık 100 dekar serada su baskını yaşandığını belirterek, "Yağmurun durmasıyla büyük bir zararın önüne geçildi. Su basan seraların çoğunluğunun biber olması zararı artırıyor. Suyu boşaltılan domates seraları kurtulabilir. Ancak biber olan seralar kuruyabilir" dedi.