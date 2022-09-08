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Demre'de orman yangını

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#Antalya#Demre#Orman
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 16:25

ANTALYA'nın Demre ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle yangına sadece havadan müdahale ediliyor.

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Demre ilçesi Davazlar Mahallesi'nde bugün saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 uçak, 1 helikopterin yanı sıra Kaş ile Finike Orman İşletme Müdürlüklerine ait arazözler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçlarıyla çok sayıda personel sevk edildi.

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle yangına sadece hava unsurlarıyla müdahale edilirken, kara ekipleri ise alevlerin yayılmaması için önlem aldı. Rüzgarlı havanın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı bölgede yoğun duman oluştu.

Demrede orman yangını

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#Antalya#Demre#Orman

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