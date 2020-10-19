Demre ilçe merkezine domuzlar indi

Demre’de yazlık ve kışlık sitelerin bulunduğu denize yakın noktadaki Büyükkum Mahallesi’nin Kumdağı mevkiinde domuzlar, sürü ve tek halde cadde ve sokaklarda görüldü. Domuzlar, yol kıyısındaki çöp bidonlarında yiyecek ararken, sokak köpekleri ise havlayıp, onları uzaklaştırdı. Bazı domuzlar köpekler gelmesine rağmen kaçmadı. Domuzlar, yiyecek aramaya devam etti. Köpekler toplu halde saldırdığında ise domuzlar kaçarak uzaklaştı. Domuzlar, bir süre sonra tekrar aynı noktaya geldi. Yoldan geçen araçların da önüne çıkan domuzlar tehlikeye neden oldu. O anlar, sitelerde oturanlar ve yoldan araçlarıyla geçenler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.



Sera üreticileri, domuzların Kumdağı bölgesindeki ormanlık alanda kontrolsüz biçimde çoğaldıklarını, önlem alınmazsa seralara büyük zarar verebileceklerini belirtti.