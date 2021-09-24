‘Demokratik hesap günü uzak değil’

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(ANKARA) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Sözde Kürt sorunundan bahsetmek, Kürt kökenli kardeşlerimi sorun olarak işaretlemek, hatta fişlemek demektir” dedi. MHP Lideri, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: “Herkesi uyarıyorum, kökeni, mezhebi, dili ve yöresi ne olursa olsun, Türkiye’de tek bir insanımız bile sorun değildir. Cumhuriyet Halk Partisi’yle İP’in aynı anda HDP’yi meşru organ görüp sözde Kürt sorunu üzerinden PKK’ya zeytin dalı uzatmaları terörizmin değirmenine su taşıyan bedhahlıktır. HDP’yi meşru görmek, Anayasa Mahkemesi üzerinde fiili baskı kurmak anlamına gelecektir.

KALPAK DEĞİL POŞU...

Kılıçdaroğlu’nun kahraman gazilerimizle buluşmasında kalpak giyip poz vermek değil; sarı, kırmızı, yeşil poşu takıp ittifak ortaklarıyla kucaklaşması daha gerçekçi bir fotoğraf vermiş olacaktır. Emperyalizmin vaatlerle kiraladığı zillet ittifakı mutlaka hesap verecektir. Demokratik hesap günü ise uzak değildir.”