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Demokrat Parti'nin Isparta'daki il ve ilçe başkanlıklarına haciz

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#Isparta#Demokrat Parti#Haciz
Demokrat Partinin Ispartadaki il ve ilçe başkanlıklarına haciz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 16:47

Demokrat Parti'nin (DP) Isparta il ve merkez ilçe başkanlıklarının bulunduğu, Isparta Belediyesi'ne ait iş hanındaki 2 büroya, toplam 95 bin 450 liralık aidat ve yakıt borçlarından dolayı haciz uygulandı.

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DP Isparta il ve merkez ilçe başkanlıklarının bulunduğu Isparta Belediyesi'ne ait Belediye İş Hanı 4'üncü katındaki yan yana 2 ayrı bürosuna, partinin borçlarından dolayı haciz işlemi uygulandı, içerideki tüm eşyalara el konuldu.

Partinin, belediye iş hanı yönetimine olan ve 2014 yılından bu yana ödenmeyen toplam 95 bin 450 liralık aidat ve yakıt borçlarından dolayı yönetimin haciz uyguladığı öğrenildi. Söz konusu haciz işleminde belediye iş hanı yönetiminin avukatı Enes Aydemir de hazır bulundu. DP yönetimi ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. 

Demokrat Partinin Ispartadaki il ve ilçe başkanlıklarına haciz

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#Isparta#Demokrat Parti#Haciz

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