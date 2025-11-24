Demokrat Parti, 'Terörsüz Türkiye' komisyonundan çekildi

Haberin Devamı

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş ile birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Uysal, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili, "Güvenlik tehditleri mazeret gösterilerek başlatılmış bu sürecin bugün geldiğimiz noktada PKK'nın diğer kollarının, hiçbir şekilde silah bırakmayacaklarını pek çok vesileyle ilan etmişlerdir. Bir kez daha hatırlatmak gerekir ki Türkiye Cumhuriyeti'nde ortaya koyulmuş bu stratejiyle ileriye doğru gidebilme imkanı yoktur. Türkiye'nin birliği, huzuru, istikrarından daha ziyade her şeyin merkezine bir kişinin iktidarının konulduğuna şahit olduk. AKP iktidarı ve Cumhur İttifakı'nın etnik bölücü siyaseti ödüllendirerek gideceği bir yer yoktur, Türk milletinin de gidebileceği bir yer yoktur. Amaç milyonlarca vatandaşımızın üzerinden PKK vesayetini kaldırmak olmalıyken, PKK'nın isim ve ambalaj değiştirerek vesayetinin kurumsallaşmasını sağlamakla, teröristbaşı Öcalan'ın huzuruna çıkmakla hedeflenen huzurun sağlanamayacağı inancındayız" dedi.

'İMRALI BU KEZ MİLLETİN VİCDANININ KATLİNE SAHNE OLACAKTIR'

Demokrat Parti'nin, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na üye verme nedenlerini aktaran Uysal, terör örgütlerinin dolaylı muhatap haline getirilmesine karşı çıktıklarını söyledi. Uysal, "Gelinen bu noktada, AKP-MHP ortaklığının teklifiyle komisyonda alınan karar; tarihi, vicdani daha da ötesinde milli bir anlayışla komisyonda duramayacağımızı bizlere göstermiştir. Terörist başının ayağına gitmek, dahası milletin verdiği temsil vazifesi dolayısıyla bir nevi milleti de kendi evlatlarının katiline, bir hainin ayağına götürmek yanlışına karşı komisyondan çekildiğimizi beyan ediyoruz. Ne acı ki 64 sene evvel şehit Başbakanımız Menderes'in şahsında milli iradenin katledildiği İmralı bu kez de milletin vicdanının katline sahne olacaktır" diye konuştu.