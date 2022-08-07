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Demokrat Parti Milletvekili Enginyurt ve koruması hakkında soruşturma başlatıldı

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#Cemal Enginyurt#Latif Şimşek#Demokrat Parti
Demokrat Parti Milletvekili Enginyurt ve koruması hakkında soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2022 13:07

Gazeteci Latif Şimşek televizyon programında kendisini darbettiği gerekçesiyle Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen kişi hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt dün akşam katıldığı televizyon programında gazeteci Latif Şimşek ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen kişi Latif Şimşeke fiziki saldırıda bulundu.

Latif Şimşek Milletvekili Cemal Enginyurt ve korumasından şikayetçi oldu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık olay sırasında televizyon programının yapıldığı kanalda resmi görevi bulunmayan ve Cemal Enginyurtun koruması olduğu iddia edilen kişi hakkında gözaltı talimat verdi.

Öte yandan Başsavcılık Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında soruşturma evrakınında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceğini bildirdi.

BAKAN BOZDAĞ: SALDIRIYI KINIYORUM

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Twitter'dan paylaştığı mesajda Latif Şimşek'e geçmiş olsun dileklerini iletirken, 'Gazeteci Latif Şimşek'e yönelik olarak DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt tarafından TV100 canlı yayınında ve yayından sonra koruması tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor,Latif Şimşek'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.' ifadelerini kullandı.

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#Cemal Enginyurt#Latif Şimşek#Demokrat Parti

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