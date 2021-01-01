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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)-
Haber Giriş: 01.01.2021 - 14:59 | Son Güncelleme:

Demokrat Parti Keşan İlçe Başkanı, koronavirüsten hayatını kaybetti

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Demokrat Parti Keşan İlçe Başkanı, koronavirüsten hayatını kaybetti
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Edirne'nin Keşan ilçesinde Demokrat Parti İlçe Başkanı Cemil Gülver (75), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Demokrat Parti Keşan İlçe Başkanı Cemil Gülver, bir süre önce rahatsızlanınca gittiği hastanede yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Evinde tedavi gören Gülver, durumu ağırlaşınca Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Cemil Gülver, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İlçeye bağlı Beyendik beldesinde 1989-1994 ve 1994-1999 yılları arasında 2 dönem belediye başkanlığı yapan Cemil Gülver’in cenazesi, bugün cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Beyendik beldesinde toprağa verildi.  

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