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Demokrasiyi gençler getirecek

#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Ankara
Demokrasiyi gençler getirecek

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 7.5 milyon gencin ilk kez sandığa gidip oy kullanacağını anımsatarak, “Siyaset tarihi, otoriter bir yönetimi demokratik yöntemlerle sandıkta yenerek ülkeye demokrasiyi gençler getirdi diye yazacak” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 3 yılda gerçekleştirdiği projelerle yeni yatırımlarının temel atma törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, buradaki konuşmasında özetle şunları söyledi: “Gençler, Türkiye’nin kaderini siz değiştireceksiniz. 100 yıllık Cumhuriyeti ikinci yüzyılda demokrasiyle taçlandıracaksınız. Bu tacı bu ülkede yaşayan herkes başında taşıyacaktır. Bu, gençlerin armağanı olacaktır.

BAŞKANLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ

Başarılı bir belediye başkanını dinledik. Her şeyden önce hesap vermeyi namuslu bir görev olarak gören, harcadığı her kuruşun hesabını vatandaşına veren bir belediye başkanının hepimizin başının üstünde yeri vardır. Başkanlarımız şikayet etmiyorlar, bütün engelleri aşıp halka hizmet ediyorlar. Bütün başkanlarımızla onur, gurur duyuyoruz. Şimdi sıra geldi Türkiye’ye. Türkiye’yi büyüteceğiz, Türkiye’de kavgayı bitireceğiz. Herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı göstereceğiz. Barışık, büyüyen, güzelleşen, itibarı olan bir Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz.” SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı kutlarken, “Böyle başarılı çalışmaları 3 yıla sığdırdıkları için hem teşekkür ederim hem de tebrik ederim” dedi.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Ankara

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