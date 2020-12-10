‘Demokrasiden yana olan dostumuzdur’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı çevrelerin CHP’yi tartıştırarak Millet İttifakı’nı zayıflatmaya çalıştığını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Önümüzdeki süreç içinde iktidarın baskısı artacaktır, hâkimler daha sert kararlar vereceklerdir. Bizi susturmak için tazminat davalarıyla çok daha büyük tazminatlara mahkum edeceklerdir” dedi. CHP Lideri, Sosyalist Kültür Dergisi Birikim’e verdiği röportajında özetle şunları söyledi:

DEMEYEN DE DÜŞMANIMIZ DEĞİL

“Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak. Kiminle yapacağız bunu; bir siyasi partinin veya bir sivil toplum örgütünün mensubu olsun olmasın, demokrasiden yana olan, ‘Evet Türkiye’nin temel problemlerinin çözümü cumhuriyetimizin demokrasiyle taçlandırılmasından geçmektedir’ diyen herkes bizim dostumuzdur. Demeyenler ise elbette düşmanımız değildir. Onları da er ya da geç bu demokrasi yolculuğumuza katacağımızı biliyorum.

Elbette, geçmişte ‘Keşke olmasaydı’ denilebilecek olan bazı adımlar atılmış olabilir. Ancak, soğukkanlı, önyargısız bir tarih okuması yaptığımızda şunu kesinlikle görürüz; Atatürk ve arkadaşları hangi adımı, hangi gerekçeyle atmış olurlarsa olsunlar, özü itibariyle şüphesiz demokrattılar.

BU KONUDA MÜTEVAZI OLMAYACAĞIM

CHP’nin son on yılda yaptıklarının, dünya sosyal demokrat hareketlerine ve ötesinde tüm demokrasi aktörlerine örnek olmaya başladığını görüyorum. Burada şöyle bir gerçeğin daha altını özenle çizmek isterim.

Bugün AK Parti, parlamentodan çıkaracağı yeni yasalarla kendi varlığını, iktidarını sürdürmek istiyor. Önümüzde seçimler var. Geldikleri yöntemle gönderirsek demokrasiye çok ciddi bir katkı yapmış olacağız.

CHP’NİN OYLARI ARTIYOR

CHP’nin oylarında bir artış olmuyor şeklinde son günlerde dillendirilen söylemlerin hiçbir gerçekliği yok. CHP oylarında artış var. Çok daha fazlası da olacak.

Şunu da kabul etmek gerekiyor, geniş kitlelerin kısa sürede bir partiden öbür partiye blok olarak dönmelerini beklemek zaten doğru değil. Şu anda kararsızların sayısı yüksek mi? Evet yüksek. Kararsız seçmenin çok büyük bir bölümü, uzun yıllardır seçmeni olduğu siyasi yapıdan kopmuş durumda.”