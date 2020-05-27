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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 27.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Demokrasi ve Özgürlükler Adası bugün açılıyor

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Demokrasi ve Özgürlükler Adası bugün açılıyor
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Yaslıada’ dediği Yassıada, 27 Mayıs darbesinin 60’ıncı yıldönümünde bugün, ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ adıyla ve yeni çehresiyle açılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan adanın resmi açılışını koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda davetliyle yapacak

BAHÇELİ DE KATILIYOR

Törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak. 103 bin 750 metrekare alana sahip adada toplam 29 yapı yer alıyor. Ulusal ve uluslararası toplantılara ev sahipliği yapması hedeflenen ada adeta bir tarih platosuna dönüştürüldü. Adada yargılamaların gerçekleştiği spor salonu ile tarihi yapılar muhafaza edildi. Yaklaşık 40 bin fidan dikilen adada Sonsuzluk İskelesi, Özgürlük Platformu, Demokrasi Feneri, Demokrasi Şehitleri Anıtı, kütüphane, müze, konferans salonu, 27 Mayıs canlandırma alanı ve sergi salonları yer alıyor.

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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