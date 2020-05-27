Demokrasi ve Özgürlükler Adası bugün açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan adanın resmi açılışını koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda davetliyle yapacak

BAHÇELİ DE KATILIYOR

Törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak. 103 bin 750 metrekare alana sahip adada toplam 29 yapı yer alıyor. Ulusal ve uluslararası toplantılara ev sahipliği yapması hedeflenen ada adeta bir tarih platosuna dönüştürüldü. Adada yargılamaların gerçekleştiği spor salonu ile tarihi yapılar muhafaza edildi. Yaklaşık 40 bin fidan dikilen adada Sonsuzluk İskelesi, Özgürlük Platformu, Demokrasi Feneri, Demokrasi Şehitleri Anıtı, kütüphane, müze, konferans salonu, 27 Mayıs canlandırma alanı ve sergi salonları yer alıyor.