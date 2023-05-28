Demokrasi şehitleri 63. yılında anıldı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Topkapı’daki Anıt Mezar’da düzenlenen anma törenine katıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve çok sayıda vatandaşın da bulunduğu törende konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

‘DERİN YARALAR AÇTI’

“63 yıl önce bir 27 Mayıs günü Türkiye çok partili siyasi hayata geçtikten sonraki ilk askeri darbesine maruz kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grubun gerçekleştirdiği bu darbe demokrasi ve kalkınma hamlemizi engellemekle kalmamış, yüreklerimizde derin yaralar açmıştır. Demokrat Parti’nin Genel Başkanı ve Başbakanı olarak ülkemize verdiği hizmetlerle milletimizin gönlünde özel bir yeri olan Menderes darbe yönetimi tarafından kurulan uyduruk mahkemenin kararıyla idam edildi.” Erdoğan törenin ardından 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın da mezarlarını ziyaret etti.