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Demokrasi şehitleri 63. yılında anıldı

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#Adnan Menderes#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ziyaret
Demokrasi şehitleri 63. yılında anıldı
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 07:00

Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun idamıyla sonuçlanan 27 Mayıs darbesinin yıldönümündeki anma törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “27 Mayıs darbesi yüreklerimizde derin yaralar açmıştır” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Topkapı’daki Anıt Mezar’da düzenlenen anma törenine katıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve çok sayıda vatandaşın da bulunduğu törende konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Demokrasi şehitleri 63. yılında anıldı

‘DERİN YARALAR AÇTI’

“63 yıl önce bir 27 Mayıs günü Türkiye çok partili siyasi hayata geçtikten sonraki ilk askeri darbesine maruz kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grubun gerçekleştirdiği bu darbe demokrasi ve kalkınma hamlemizi engellemekle kalmamış, yüreklerimizde derin yaralar açmıştır. Demokrat Parti’nin Genel Başkanı ve Başbakanı olarak ülkemize verdiği hizmetlerle milletimizin gönlünde özel bir yeri olan Menderes darbe yönetimi tarafından kurulan uyduruk mahkemenin kararıyla idam edildi.” Erdoğan törenin ardından 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın da mezarlarını ziyaret etti.

 

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#Adnan Menderes#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ziyaret

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