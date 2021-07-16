Demokrasi Müzesi açıldı

Hain darbe girişimini özel ses ve görsel efektlerle anlatacak, kalkışmayı engelleyen birlik ruhunu ziyaretçilerine yeniden hatırlatacak olan müze, ‘Türkiye'de ve dünyada darbeler’, ‘Bir mermi tehdidi’, "Karanlığa atılmak’, ‘En uzun gece’, ‘İz bırakanlar’, ‘Sela’, ‘Şehitlere saygı’ ve ‘Demokrasi nöbetleri’ başlıkları altında inşa edilmiş 8 salondan oluşuyor. 15 Temmuz’da yaşananların gelecek nesillerce dijital yöntemlerle deneyimlenmesini amaçlayan müzenin ilk bölümünde Türkiye ve dünyadaki darbeler yazılı ve görsel olarak aktarılacak. Müzenin, karanlık bir koridorda kırmızı bir çizgiyle simgelenen sonik hat bölümünde ziyaretçiler ses ve ışık efektleri eşliğinde tankın altından geçecek. Müzede, şehitler için yapılan prizma şeklindeki bölümlerde her şehidin biyografisi yer alacak. Müzenin cam kubbeli son bölümünde kökleriyle Türkiye'nin geçmişini, dal ve yapraklarıyla aydınlık geleceğini simgeleyen 23 metrelik suni bir çınar ağacı bulunuyor.

Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz gecesi direnen vatandaşların görüntülerini izlerken gözyaşlarını tutamadı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara