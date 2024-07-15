Demokrasi direnişi 15 Temmuz 8. yılında! Bakan Tunç: FETÖ elebaşı için 7 kez iade talebi oluşturduk

Haberin Devamı

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Bizleri aydınlığa kavuşturmaya çalışan 253 şehidimizi yad ediyorum. 2 binden fazla gazimiz var. Onlara da minnettarlığımızı belirtmek istiyorum. Maalesef demokrsai tarihimi aynı zamanda darbeler tarihi. 10 yılda bir darbe ile milli iradenin önü kesildi. 1960 darbesiyle rahmetli Menderes ve bakanlar idam edildi. Sonraki darbelerde de 1971 muhturası 12 Mart muhtırasını darbeciler kazandı.2013 Gezi olayları da aslında bir kalkışma hareketi.

FETÖ'cüler o gece amacına ulaşamadı. 15 Temmuz gecesi köprünün de işgal edilmesiyle başbakanımızın yaptığı açıklamalarla milletimiz sokaklarda toplandı. TBMM'ye o gece bombalar atıldı. Her taraf darmadağın edildi.

Millet meydanlarda direnirken milletvekilleri TBMM'de direnirken Cumhuriyet Savcılarımız da evlerinden adliyelere koştular. Yakalama kararları çıkarttılar ve gözaltılar başladı. OHAL kararnameleri yayınlandı. Kamudan ihraçlar gerçekleşti. 289 tane dava sonuçlandı. OHAL kararnameleri çerçevesinde 20 bin kişi kamudan ihraç edildi. Bunların hak arama yolları da yine açık tutuldu. OHAL Komisyonuyla bu sağlandı. Sonraki süreçte 700 bin kişi hakkında ihbar gerçekleşti. Bundan 125 bin civarı mahkemiyetle sonuçlandı. Süren soruşturmalar var. Titizlikle devam ediyor.

Haberin Devamı

FETÖ sadece son 20 yılda değil yıllar boyu devletin içine sızmaya çalışan ve sızmayı başaran bir örgüt. 15 Temmuz'da o generaller 80'li yılların içerisnde harp okuluna girip subay olan kişiler. Yarım asır devletin kılcal damarlarına kadar giren bu örgütün uzantıları olabilir, o yüzden uyanık olmak gerekir.

ABD, TÜRKİYE'NİN YANINDA OLMADI



Türkiye'nin müttefiki olduğunu belirten ülkeler FETÖ sürecinde bize yardımcı olmadı. 115 ülkeye iade sürecinde bulunduk. Sadece 2 ülkeden olumlu talepler gerçekleşmiştir. Bazı taleplerimiz reddedildi. Özellikle FETÖ elebaşının ABD'den iadesi için 7 ayrı talepte bulunduk. Onlarca klasör suçtan dosya gönderdik. Buna rağmen ABD kendi yargı makamlarına dosyaları aktarmadı, Türkiye'nin yanında olmadı.

Haberin Devamı

AB üyeleri ülkeler FETÖ'den arananları misafir ediyor. Biz haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. Şu ana kadar 181 adli yardımlaşma talebinde bulunduk. Bunun sadece 21'i kabul edildi. Bu insanlık suçu. Yaşan hakkı ihlal edildi.

İZMİR ELEKTRİK KAÇAĞI



Yağmurdan kaçmak için sokakta yürüyen vatandaşlarımızın elektrik akımına kapılarak can vermesi hepimizi üzdü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız hemen soruşturma başlattı. Yargımız işe el koydu. 29 kişiyi ilk etapta gözaltı kararı çıkarıldı. İfadeler alınıyor. Ön rapora göre yapılıyor bunlar. Yetkililer kimse ihmali olan kimse bu yargı sürecinde ortaya çıkacak.