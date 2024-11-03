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DEM’li Bakırhan: Bu büyük bir şans

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti#Tuncer Bakırhan#Diyarbakır
DEM’li Bakırhan: Bu büyük bir şans
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 07:00

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Diyarbakır’da düzenlediği halk toplantısına katıldı.

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Toplantıda konuşan Bakırhan özetle şunları söyledi: “Öcalan çok net bir şey söyledi. ‘Bu çatışma ve şiddet zemininden çıkmak için müzakereyle, hukuki ve siyasi bir zemine evrilirse ben de elimden gelen bütün katkıyı sunmaya hazırım. Bu konuda kendime güveniyorum’ dedi. Biz de diyoruz ki ne güzel, büyük bir şans ortaya çıktı. Öcalan bu meselenin diyalogla, müzakereyle çözülmesini istiyor. Bir sürece evrilir mi evrilmez mi, bu konuda çok emin değiliz.  Bu tartışmaların bir sürece evrilmesini canıgönülden istiyoruz. Çünkü zaten müzakere için varız. Zorlayacağız. İyi niyetli olsalar da olmasalar da zorlayacağız.”

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#DEM Parti#Tuncer Bakırhan#Diyarbakır

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