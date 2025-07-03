DEM’le görüşme çarşamba günü

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Erdoğan’ın “Önümüzdeki hafta çarşamba günü (9 Temmuz) DEM heyetiyle görüşeceğim. Bize verilen sözler var. Bu sözleri zannediyorum bu görüşmede görüşeceğiz” dediği de öğrenildi.

SİLAH TESLİMİ YAKINDA

Ayrıca, Erdoğan’ın milletvekillerine, terör örgütü PKK’dan beklenen silah bırakma görüntülerinin yakında geleceğini ifade ederek, örgütün elindeki silahların envanterinin oluşturulduğunu ve teslim edilecek silahların elektrikli cihazlarla yakılarak imha edileceğini söylediği belirtildi.