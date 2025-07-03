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DEM’le görüşme çarşamba günü

Güncelleme Tarihi:

#DEM Heyeti#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Görüşme
DEM’le görüşme çarşamba günü
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili herhangi bir pürüz olmadığını, Meclis’te yakın bir zamanda komisyon kurulacağını söyledi.

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 Erdoğan’ın “Önümüzdeki hafta çarşamba günü (9 Temmuz) DEM heyetiyle görüşeceğim. Bize verilen sözler var. Bu sözleri zannediyorum bu görüşmede görüşeceğiz” dediği de öğrenildi. 

SİLAH TESLİMİ YAKINDA

Ayrıca, Erdoğan’ın milletvekillerine, terör örgütü PKK’dan beklenen silah bırakma görüntülerinin yakında geleceğini ifade ederek, örgütün elindeki silahların envanterinin oluşturulduğunu ve teslim edilecek silahların elektrikli cihazlarla yakılarak imha edileceğini söylediği belirtildi.

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#DEM Heyeti#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Görüşme

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