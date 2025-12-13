"DEM’le CHP ayrı düşemez"

Haberin Devamı

Özel, dün akşam katıldığı TV yayınında özetle şöyle konuştu: “Gizli tanık Meşe vardı ya, o dünya kadar şey söyledi. Ona iftira attırıldı. Bunlar sorularak Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı. İddianame çıkınca Meşe gitti yerine İlke geldi. İlke, Meşe’nin söylediği her şeyi noktası virgülüne kadar söylemişti. İlke bu ifadeden 4 gün sonra, ‘Bütün ifadelerimi geri çekiyorum, koruma tedbirlerini kaldırın’ diye yazı yollamış. Buna dair belge de var elimizde. Yani tanık Meşe’nin yerine ikame ettikleri İlke de tanıklıktan vazgeçmiş. Bakalım onun yerine ne icat edecekler.

(DEM Parti ve Stockholm Sendromu tartışmaları) DEM’le hiçbir sıkıntımız yok. Bizim DEM’le ilişkileri bozma lüksümüz yok. Bu bir siyasi çıkarlar açısından değil, Türkiye’nin ortak geleceği, çözüm umudu, barış umudu, demokrasi umudu için DEM’le CHP ayrı ayrı düşemez.

(Uzun bir yargılama süresinin öngörülesi hakkında) Ben şu kadarını söyleyeyim, iktidara çok yakın hatta AK Partili milletvekilleri dahil, ‘Bu dosyadan bir şey çıkmaz’ diyor. Ama bu arkadaşlar diyor ki, bu yargılama 14 yıl sürecek ve bugün tensiple bir tek tahliye vermediler. Yani şöyle diyorlar, ‘Biz kimseyi salmıyoruz, iddianamemize güvenmiyoruz, ama saray dimdik arkamızda. Biz majestelerinin, sarayın hukuk sistemini uyguluyoruz.”