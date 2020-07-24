Demiryolu köprüsü, yeniden sular altında kaldı

İslahiye ve Hatay'daki Amik Ovası’nda tarım arazilerinin sulanması için 1974 yılında yapılan Tahtaköprü Barajı nedeniyle İslahiye'yi Suriye'ye bağlayan Fevzipaşa-Meydanı Ekbez demiryolunun 20 kilometrelik kısmı sular altında kalmıştı. Barajda yapılan yükseltme çalışmaları sonrası suların çekilmesiyle geçen yıl demiryolunun geçtiği bazalt taşlarla yapılmış köprünün 7 metre yüksekliğindeki ayakları ortaya çıkmıştı.

Tahtaköprü Barajı’nın son yağmurlarla doluluk oranının 168 milyon metreküp kapasiteye ulaşmasının ardından Fevzipaşa-Meydanı Ekbez demiryolunun bazalt taşlarla yapılmış köprüsü yeniden sular altında kaldı.