Demirtaş’ın tahliyesine Anayasa işareti

Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 07:00

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a yönelik tahliye beklentisine ilişkin AİHM kararlarının Anayasa’yı bağladığını söyledi.

 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’a ilişkin CNN Türk’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

AİHM KARARLARI  ANAYASA’YI BAĞLAR

“Ben davayı bilmiyorum. Benim bildiğim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bizim doğrudan Anayasamızla ilgili. Anayasamızın 90. maddesi, ‘usulüne uygun alınmış uluslararası anlaşmalara uymak zorundadır’ der. Yani Anayasa 90. maddesi orada dururken, elbette bazı şeyler yapmak gerekir diye düşünüyorum.”

 

