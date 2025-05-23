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Demirtaş’ın ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ duruşması ertelendi

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#Selahattin Demirtaş#Duruşma#Dava
Demirtaş’ın ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ duruşması ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2025 11:53

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, ‘Cumhurbaşkanına hakaret ettiği’ gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması ertelendi.

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Diyarbakır, Mersin, Ankara ve Mardin'deki konuşmalarında ‘Cumhurbaşkanına hakaret ettiği’ gerekçesiyle açılan ve 4 dosyanın birleştirildiği dava görüldü. Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, duruşmaya katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, Demirtaş hakkındaki başka bir dosya ile söz konusu davanın birleştirilmesine ilişkin Yargıtay kararının beklendiğini belirtti. Duruşma salonunda hazır bulunan Demirtaş'ın avukatı, hem eksikliklerin giderilmesi hem de savunma için ek süre istedi. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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#Selahattin Demirtaş#Duruşma#Dava

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