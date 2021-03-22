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GeriGündem Selahattin Demirtaş'a, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası
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Gündem
Sevda SARIKAYA / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 22.03.2021 - 16:45 | Son Güncelleme:

Selahattin Demirtaş'a, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davada 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Selahattin Demirtaş'ın 2015 yılında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istedi.

Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Selahattin Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken avukatları da salonunda hazır bulundu.

Duruşmada Cumhurbaşkanlığına 2 defa aday olduğunu, yıllardır siyaset yaptığını ifade eden sanık Demirtaş, "Hükümeti eleştirdim. Cumhurbaşkanı ve başbakanı direkt hedef almadım" dedi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.



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