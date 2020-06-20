MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDemirtaş ve Erdem’e hak ihlali kararı
GeriGündem Demirtaş ve Erdem’e hak ihlali kararı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 20.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Demirtaş ve Erdem’e hak ihlali kararı

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Demirtaş ve Erdem’e hak ihlali kararı
Abone Olgoogle-news

AYM, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ve eski CHP milletvekili Erdem’in başvurularında ‘hak ihlali’ kararı verdi. Demirtaş 50, Erdem 30 bin lira tazminat alacak.

Anayasa Mahkemesi 1. Bölümü, 9 Haziran’da oybirliği ile Selahattin Demirtaş’ın 2 yıl 1 ay 3 günlük tutukluluğunun ‘makul süreyi aşması’ nedeniyle ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine’ hükmetti. AYM halen başka bir suçtan cezaevinde olan Demirtaş’a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine de karar verdi. Kararda özetle şöyle denildi:

“Mahkemeler, başvurucunun milletvekili, siyasi parti eş genel başkanlığı ve cumhurbaşkanı adaylığı dolayısıyla tutukluluğunun, seçilme ve siyasi faaliyet hakkını aşırı şekilde kısıtladığı iddiaları yönünden herhangi bir değerlendirmede bulunmamıştır. Tahliye talepleri matbu gerekçelerle reddedilmiştir. Tutukluluğun devamına ilişkin kararların gerekçelerinin ilgili ve yeterli olduğunu söylemek mümkün görünmemektedir.”

‘FETÖ’nün yasadışı ses kayıtlarını servis’ten yargılanan Eren Erdem için de AYM tutuklamanın ölçülü olduğuna yönelik olguların yeterince ortaya konmadığını belirtti.

False
Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle