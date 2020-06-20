Demirtaş ve Erdem’e hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi 1. Bölümü, 9 Haziran’da oybirliği ile Selahattin Demirtaş’ın 2 yıl 1 ay 3 günlük tutukluluğunun ‘makul süreyi aşması’ nedeniyle ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine’ hükmetti. AYM halen başka bir suçtan cezaevinde olan Demirtaş’a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine de karar verdi. Kararda özetle şöyle denildi:

“Mahkemeler, başvurucunun milletvekili, siyasi parti eş genel başkanlığı ve cumhurbaşkanı adaylığı dolayısıyla tutukluluğunun, seçilme ve siyasi faaliyet hakkını aşırı şekilde kısıtladığı iddiaları yönünden herhangi bir değerlendirmede bulunmamıştır. Tahliye talepleri matbu gerekçelerle reddedilmiştir. Tutukluluğun devamına ilişkin kararların gerekçelerinin ilgili ve yeterli olduğunu söylemek mümkün görünmemektedir.”

‘FETÖ’nün yasadışı ses kayıtlarını servis’ten yargılanan Eren Erdem için de AYM tutuklamanın ölçülü olduğuna yönelik olguların yeterince ortaya konmadığını belirtti.