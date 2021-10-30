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Demirören'den Cumhuriyet Gazetesi'ne 3 kuruşluk dava... 'Manipülasyon yapmayın, habercilik etiğine uyun!'

#Demirören Grubu#Açıklama#Cumhuriyet Gazetesi
Demirörenden Cumhuriyet Gazetesine 3 kuruşluk dava... Manipülasyon yapmayın, habercilik etiğine uyun

DEMİRÖREN GRUBU, Cumhuriyet Gazetesi'ne 28.10.2021 nüshasında yer alan, amacının manipülasyon ve itibar suikastı olduğu açık olan sözde haber nedeniyle 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde Cumhuriyet’in evrensel habercilik ilkelerine ve etiğine uymadığının altı çizildi.

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SÖZDE HABER CUMHURİYET İÇİN KARA BİR LEKEDİR…

Dedikodular üzerinden kaleme alınan ve manipülasyon amaçlı olduğu belli olan sözde haber Cumhuriyet Gazetesi'nde Hazal Ocak imzasıyla yer almıştır. Teyit alınmadan kaleme alınan sözde haber, kamuoyunu DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU aleyhinde yönlendirmek ve ticari itibarını yıpratmak amacı taşımaktadır. Habercilik etiğinden uzak, teyit edilmeden yazılmış sözde haber Cumhuriyet Gazetesi’nin tarihine kara bir leke olarak geçmiştir.

Sözde haberde, bünyesinde binlerce kişiyi istihdam eden DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU’NUN kredi ilişkileri "Skandal" nitelemesiyle verilmiştir. Temelleri 70 yıl önce atılan, Cumhuriyet tarihinin köklü firmalarından olan DEMİRÖREN GRUBU’nun tıpkı her firma gibi kredi ilişkilerinin bulunması olağandır. Söz konusu kredi ilişkileri sorunsuz bir şekilde sürdürülmüş ve sürdürülmektedir. “Skandal” nitelemesiyle kredi ilişkilerinde sanki DEMİRÖREN GRUBU’na bir ayrıcalık tanınmış gibi gerçek dışı bir algı yaratılmak istenmektedir.

CUMHURİYET GAZETESİ MANİPÜLASYONUN KAYNAĞINI AÇIKLAMALI!

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Bankacılık Kanunu kapsamında müşteri sırrına giren birtakım hususların meçhul kaynaklara dayandırılarak Hazal Ocak tarafından gerçekmiş gibi kaleme alınarak sözde habere konu edilmesi hukuka açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Dolayısıyla Cumhuriyet Gazetesi manipülasyonun kaynağını açıklamalıdır.

Basın tarafından yapılan yayınlarda Anayasa'nın Temel Hak ve Özgürlükler bölümü ile Türk Medeni Kanunu'nun 24 ve 25. maddesinde yer alan ve yine özel yasalarla güvence altına alınmış bulunan kişilik haklarına saldırıda bulunmamak, kişilik haklarına saygı göstermek, bunlara saldırı niteliği taşıyabilecek tutum ve davranışlardan kaçınmak yasal ve hukuki bir zorunluluktur.

Bahsi geçen sözde haberde hiçbir araştırma yapılmadan gerçek dışı niteleme ve değerlendirmelere gidilerek; olayın aslıyla ilgili bilgi sahibi olmayan okuyucuları yönlendirecek ifadelere yer verilmiştir. DEMİRÖREN GRUBU hakkında kuşku yaratmayı amaçlayan bir dil ve ifade kullanılarak, küçük düşürücü, incitici ve ticari itibarı zedeleyici sözcükler özellikle seçilmiştir. Bu durum konu ile ifade arasındaki dengeyi de bozmuş olup haberi hukuka aykırı hale getirmiştir. Olumsuz bir algı oluşturma çabası olduğu görülen sözde haberin bir karalama kampanyasının parçası olduğu tüm kamuoyunun malumudur. Sözde haberle açıkça bir itibar suikastı yapılmak istenmiştir.

KARALAMALARA RAĞMEN MİLLİ DURUŞ SÜRECEK…

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DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU tamamen yerli ve milli sermaye ile yurtiçinde ve yurtdışında yasalara sıkı sıkıya bağlı olarak iktisadi faaliyetlerini sürdürmektedir. Tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi medya alanındaki faaliyetlerinde de milli davranmaktadır. Bu nedenle aleyhinde yapılan tüm karalama kampanyalarına ve aleyhteki algı yönetim çalışmalarına karşı bugüne dek gösterdiği ilkeli duruşu bundan sonra da aynı şekilde sürdürecektir.

Kamuoyuna duyurulur

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#Demirören Grubu#Açıklama#Cumhuriyet Gazetesi

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