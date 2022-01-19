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Demirören TV’ye ödül yağmuru

#Demiören TV#The Best Of Time- Zamanın En İyileri#Zenn Medya
Demirören TV’ye ödül yağmuru

Bu yıl ilki gerçekleşen “The Best of Time- Zamanın En İyileri’’ ödülleri önceki akşam sahiplerini buldu. Zenn Medya ve Moon Life Dergisi medya sponsorluğunda gerçekleşen, sunuculuğunu Demet Şener ve Suat Sandalcı’nın yaptığı geceye iş, sanat, siyaset ve medya dünyasının ünlü isimleri katıldı.

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Kanal D, en iyilerin seçildiği bu geceden dört ödülle ayrıldı. Magazin D “En İyi Magazin Programı”, Çok Güzel Hareketler 2 “En İyi Komedi Programı”, Arka Sokaklar “Yılın En İyi Polisiye Dizisi” ödülünü alırken, Merve Dinçkol ise “En İyi Hafta Sonu Haber Sunucusu” ödülüne layık görüldü.

CNNTÜRK ise gecede dört ödüle layık görüldü. “Yılın Seyahat Programı” ödülünü Sinan Kunter’in editörlüğünü ve sunuculuğunu üstlendiği “Memleketim” programı aldı.

Mehmet Arif Önalan’ın hazırladığı “O” belgeseli “Yılın Belgeseli” ödülünü, Cem Seymen, Çalışan Türkiye ile “Yılın Ekonomi Programı” ödülünü aldı. “Yılın Program Yönetmeni” ödülü ise Mehmet Akif Taş’a verildi.

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