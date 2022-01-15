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Demirören Şirketler Grubu'ndan Ali Mahir Başarır hakkında tazminat davası

#Ali Mahir Başarır#Demirören Grubu#Demirören
Demirören Şirketler Grubundan Ali Mahir Başarır hakkında tazminat davası

DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında bir televizyon programında iftira niteliğindeki iddiaları bir kez daha yargıya taşıdı.

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DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU ile ilgili iftiralarıyla karalama kampanyasını sürdüren Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundu, ardından 100.000 TL'lik (Yüzbin Türk Lirası) manevi tazminat davası açtı.

CHP milletvekili Başarır, katıldığı bir televizyon programında dile getirdiği iddialar, DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU hakkında kasıtlı olarak ticari itibarı yıpratmaya yönelik, gerçek dışı, siyaset etiğinin sınırlarını fazlası ile aşmaktadır. Kamuoyunda algı ve manipülasyon yaratmaya yönelik bu mesnetsiz iddialar, objektiflikten uzak ve hukuka aykırılık içermektedir.

Başarır, bu asılsız iddialar ile DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU'nun kişilik haklarına, ticari itibar ve yöneticileri, çalışanları aleyhine infial yaratmak ve zarar verme amacı gütmektedir.

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DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU, sistematik bir şekilde yapılan bu algı operasyonu nedeniyle CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında 100.000 TL'lik (Yüzbin Türk Lirası) manevi tazminat davası açtı.

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