Demirören MTAL’den robotlu tanıtım

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DEMİRÖREN Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), LGS tercih döneminde öğrencilerin ve velilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Lise adayları, robot tarafından karşılandıkları tanıtım etkinliklerinde bölümler hakkında detaylı bilgi aldı. Okul teknoloji, medya ve iletişim alanlarına ilgi duyan öğrenciler için hem akademik hem de uygulamalı güçlü bir eğitim sunuyor.

Robot, öğrencilere ve velilerine okulla ilgili tüm bilgileri veriyor.

İLK KEZ YAPAY ZEKÂ BÖLÜMÜ

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih süreci, Türkiye’de yapay zekâ alanında eğitim veren ilk ve tek lise olan Demirören Medya ve Teknoloji MTAL’de yoğun bir tempoyla devam ediyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kabul eden okulda bu yıl ilk defa açılan yapay zekâ bölümü, Türkiye genelinden öğrenci ve velilerin dikkatini çekti. Demirören MTAL Okul Müdürü Atila Ertoğan şu ifadeleri kullandı: “Bizim için yoğun ve keyifli bir haftayı geride bıraktık. Yapay zekâ bölümümüze ilgi çok yoğundu. Türkiye’de ilk ve tek olan bir bölüm. Bu sene Türkiye’nin her yerinden öğrenci ve velilerimizin yoğun bir talebiyle karşılaştık. Tabii tercih süreci devam ediyor. Önümüzdeki hafta da buradayız. Hem yapay zekâ bölümümüze hem medya bölümümüze hem de radyo televizyon bölümümüze ilgisi olan, merak eden tüm veli ve öğrencilerimizi ve Türkiye’nin her yerinden veli ve öğrencilerimizi okulumuza bekliyoruz.”

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TANITIM FİLMİ İZLETTİRİYOR

Tanıtım sürecinde öğrenci ve velilere hem sosyal hem de akademik imkânlar hakkında detaylı bilgiler verdiklerini belirten radyo ve televizyon bölümü öğretmeni Faruk Savaş, “Okulumuza özellikle yapay zekâ alanının Türkiye’de ilk ve tek defa açılmasının ardından oldukça ilgi arttı. Başarı düzeyi çok yüksek öğrencilerin okulumuzu ziyaret ettikleri ve tercih listelerini almak istediklerini gözlemliyoruz. Biz de onları gerektiği şekilde okulumuzda karşılıyoruz ve vermiş olduğumuz sosyal ve akademik eğitimin tüm detaylarıyla ilgili açıklamalarda bulunuyoruz. Karşılama ekibimize bir de robotumuzu dahil ettik. Robotumuz okulumuzun karşılanmasında tanıtım filmimizi gösterip gelen misafirlerimize okulumuz hakkında detaylı bilgiler veriyor. Yapay zekâ alanında Türkiye’de ilk ve tek olan okulumuzda bu anlamda da teknolojinin tüm imkânlarını hem misafirlerimize hem öğrencilerimize sergilemeye çalışıyoruz. Tercih döneminde yaklaşık bir hafta kaldı. Özellikle teknolojiye ilgi duyan ve LGS’de başarı elde etmiş öğrencileri mutlaka okulumuzu görmeye ve tercih etmeye davet ediyoruz” dedi.

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AB ÜLKELERİNDE STAJ İMKÂNI VAR

Radyo ve Televizyon Bölümü 11’inci sınıf öğrencisi Güneş Ece İskender:

“Burada aldığım eğitimle, yabancı dilimi belli bir seviyeye taşıdım. CNN Türk Radyo’da staj görüyorum. Ve diğer arkadaşlarım gibi ben de seneye yurtdışında staj yapmak için çok heyecanlıyım. Teknolojiye ilgi duyan, medyaya merakı olan arkadaşlarımızı, öğrencilerimizi de okulumuzda ağırlamak için onları buraya davet ediyorum.”

ABD’DE DÜNYA ŞAMPİYONASI

Radyo ve Televizyon Bölümü 11’inci sınıf öğrencisi İbrahim Emir Erkasap:

“Bu okulu tercih etmemdeki nedenlerden biri vermiş olduğu akademik eğitim. Aynı zamanda ana dili İngilizce olan öğretmenlerimizden yabancı dil eğitimi aldık. Okulumuzu sosyal kulüp etkinliklerinden dolayı da tercih ettim. Robotik takımımızla birlikte yarışıyoruz ve bunu kazanırsak dünya şampiyonasında Amerika’da yarışacağız. Aynı zamanda inovasyon kulübümüz var. CNN Türk’te staj yapıyorum. Bu stajım bittikten sonra da önümüzdeki sene Avrupa Birliği ülkelerinden birinde yurtdışı stajımı tamamlayacağım.”

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