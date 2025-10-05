×
Demirören MTAL'den patili dostlara mama

Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2025 07:00

DEMİRÖREN Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Öğretmenleriyle birlikte şirket yerleşkesi çevresinde bulunan mama istasyonlarını dolduran öğrenciler, sokak hayvanlarının beslenmesine destek oldu. Öğretmenler ve öğrenciler, etkinlik kapsamında yarın da bir barınağı ziyaret edecek. Okul olarak öğrencilerine hayvan sevgisini aşıladıklarını ve düzenli olarak sokak hayvanlarını beslediklerini belirten rehber öğretmen Derya Şahin, şunları söyledi:

HARÇLIKLARIYLA ALDILAR

“Biz, bulunduğumuz her çevrede sokak hayvanlarının beslenmesini, korunmasını ve barınmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Çevremizdeki tüm hayvanlara aynı sevgi ve özenle yaklaşıyoruz. Bugün kedileri besledik, önümüzdeki günlerde ise ilçemizdeki barınağı ziyaret edeceğiz. Hasta olan hayvanlarla ilgileniyor, veterinerlerle işbirliği içinde çalışıyoruz. Çünkü bu canlar bize emanet. Hayvanları seviyor ve onlara sahip çıkıyoruz. Dileriz bugünün anlamı, diğer insanlar için de farkındalık yaratır, herkes sokak hayvanlarını koruyup beslemeye özen gösterir. Çünkü onların ihtiyaçları çok az, bir kap su ve bir kap mama bile hayatlarını sürdürebilmeleri için yeterli olabiliyor. Öğrencilerimiz mamaları kendi harçlıklarıyla aldı. Ayrıca ihtiyaç duyulan ilaç ve vitaminleri de toplayarak onlara ulaştıracağız.”          

SESSİZ  CANLARI KORUDUK KOLLADIK

Dün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ydü. Bu kapsamda yurdun dört bir yanında barınaklar ziyaret edildi, sokak hayvanlarına mamalar bırakıldı. Çocuklar, sadık dostlarını yalnız bırakmadı. 

