Demirören MTAL’de ilk... ‘Yapay zekâ’ bölümünde zil çaldı

Demirören MTAL Müdürü Atila Ertoğan, “Geleceğin Türkiyesini şekillendirecek mühendisler ve medya mensupları yetiştireceğiz” dedi. Yeni dönem için düzenlenen törende ilk ders zilini Demirören Medya Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu, Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, Demirören Medya Dijital Grup Başkanı Gülgün Bostancı Yavuz, Demirören Medya Müzik Kanalları ve Radyolar Genel Yayın Yönetmeni Fatih Uslu, DHA Genel Müdürü Cemal Coşkun, Hürriyet Ekler Yayın Yönetmeni Aslı Çakır, Demirören Medya Eğitim Projeleri Grup Direktörü Nuran Çakmakçı, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, öğrenci ve öğretmenler ile çaldı.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE AKREDİTE

Törende konuşan Müdür Atila Ertoğan, “Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye’nin en nitelikli ve en iyi eğitim modeli olan okullardan biri haline geldik. Geçen yıl uygulamaya başladığımız ve Türkiye’de mesleki eğitim veren tek lise olarak uyguladığımız AP müfredatıyla öğrencilerimizi dünyanın en iyi üniversitelerine hazırlıyoruz. Aynı zamanda bilgisayar alanında da öğrencilerimiz aldıkları notlarla Türkiye’nin en yüksek skoruna ulaştı. Yine geçen yıl, daha 3’üncü yılımızda Avrupa Birliği akreditasyonunu almaya hak kazandık. Bu Avrupa’da nitelikli bir okul olduğumuzun göstergesi. Bu sayede tüm çocuklarımız yurtdışında staj ve eğitim gerçekleştirebilecek. Aynı zamanda dünyanın en prestijli yarışmalarına da katılabilecekler” dedi.

ROBOT TAKIMI ABD’YE

Ertoğan, “Geçen yıl kurulan robot takımımız da kendi klasmanında dünya 7’nciliğine çıkmıştı. Bu yıl da bizi Amerika’da bu akreditasyon sayesinde temsil edecekler. Türkiye’nin en nitelikli akademik kadrolarından birine sahibiz. Bu sene 11’inci sınıflarımızı üniversite hazırlık programına başlatacak olan bu kadromuz, seneye de 12’nci sınıfta bu sürece devam edecek ve onları Türkiye’nin en iyi üniversitelerine hazırlayacak. Aynı zamanda İngilizce zümremizde TOEFL hazırlığı yaparak yine dünyanın en iyi üniversitelerine çocuklarımızı hazırlayacak” ifadelerini kullandı.

GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ

“Bünyemize katılan yapay zekâ bölümümüzle Türkiye’de ilk ve teki gerçekleştirdik” diyen MTAL Müdürü Atila Ertoğan, şöyle devam etti: “Sizler şu an Türkiye’deki ilk yapay zekâ lise öğrencilerisiniz. Geleceğin Türkiye’sini şekillendirecek mühendisler ve medya mensupları olarak yetişeceksiniz. Tabii bu arada bizler de bu konuda ilk adımı attık. Eğitim Teknolojileri Koordinatörümüz Murat Halıcı ve öğrencilerimiz küçük bir yapay zekâ botu geliştirdiler ve tercih sürecinde aslında öğrenci arkadaşlarımıza yardımcı oldular. Sizler şimdi siz bu bayrağı alıp çok daha yükseklere çıkaracaksınız” dedi.