Demirören MTAL’de bir ilk… Yapay zekâ bölümü açıldı

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercih yapacak öğrenci ve velilere bilgi veren okul yöneticileri, sundukları nitelikli eğitim modeliyle öğrencileri yalnızca sınavlara değil, aynı zamanda geleceğin mesleklerine de hazırladıklarını vurguladı.

KODLAMADAN VERİ ANALİZİNE

Bu yıl açılan Yapay Zekâ Bölümü’yle kodlama, veri analizi, makine gibi alanlarda donanımlı bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor. Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, “Türkiye’nin en iyi ve yenilikçi eğitim modelini oluşturduğumuz okulumuzda, bu yılda bünyemize kattığımız ‘Yapay Zekâ Bölümü’yle daha da güçleniyoruz. Yurtdışı eğitim programımız, akreditasyonumuz, çok güçlü akademik kadromuz, native hocalarla yabancı dil eğitimimiz, sosyal kulüplerimiz, bilişim, robotik ve olimpiyat çalışmalarımız, yüzde 1’lik dilime giren öğrencilerimize burs imkânımız ile öğrencilerimize geleceği hazırlıyoruz. 14-24 Temmuz tarihleri arasında LGS tercihi yapacak tüm öğrenci ve velilerimizi mutlaka okulumuza bekliyoruz” dedi.