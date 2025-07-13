Demirören MTAL’DE AP eğitimi

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Demirören Medya ve Teknoloji MTAL öğrencileri, AP programıyla lisede üniversite seviyesinde dersler alarak akademik donanımlarını uluslararası düzeye taşıyor. Okulun AP sınavlarını kendi bünyesinde gerçekleştirebilmesi ise öğrencilere önemli bir kolaylık sağlıyor.

AB’DE STAJ İMKÂNI

Türkiye’de bir ilk olan lise düzeyindeki yapay zekâ bölümü de öğrencilerin teorik bilgileri uygulamaya dökmesini sağlıyor. Müfredat yazılım, robotik, siber güvenlik ve yapay zekâ alanlarını kapsayacak şekilde yapılandırıldı. Bu yapı sayesinde öğrenciler, teknolojinin her alanında bilgi sahibi oluyor. Avrupa Birliği (AB) mesleki akreditasyonu sayesinde de öğrenciler, AB ülkelerinde staj yapabiliyor. Tercih döneminde öğrencilerin büyük ilgisini çeken Demirören Medya ve Teknoloji MTAL, yeni dönem öğrencilerini bekliyor.

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AP EĞİTİMİ NEDİR

İleri Düzey Yerleştirme Programı olarak da adlandırılan Advanced Placement (AP) programı, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) uygulanan ve oradan tüm dünyaya yayılan, eğitimde mükemmeliyeti hedefleyen güçlü, kapsamlı ve çok çalışmayı gerektiren bir program.