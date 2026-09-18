Demirören Medya’ya ödül yağmuru

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“Yılın gazetesi (basılı/dijital)” ödülüne Hürriyet, “Yılın gündem/siyaset programı” ödülüne CNN Türk’te yayımlanan “Gece Görüşü” programıyla Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat layık görüldü. “Yılın köşe yazarı” ödülü Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Nedim Şener’e, “Yılın yargı haberi” ödülü ise “Koruyucu aileye ‘duygusal bağ’ izni” çalışmasıyla Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Oya Armutçu’ya verilecek.

CNN Türk Özel Haberler Müdürü Fulya Öztürk ile CNN Türk Kameramanı Halil Kahraman da ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı. “Yılın diplomasi haberi” ödülüne, “Gazze’de insanlık sınıfta kaldı” çalışmasıyla Hürriyet’ten Selçuk Böke layık görüldü.

“Yılın yaşam haberi” ödülü “Babamla kim uğraşacak?” çalışmasıyla DHA’dan Oktay Polat’a, “Yılın çevre haberi” ödülü ise “Ata’nın emaneti” çalışmasıyla Kanal D’den İbrahim Konar’a, Jüri Özel Ödülü ise Milliyet gazetesinden Mustafa İstemi’ye verilecek. Ödüller, 16 Ekim 2026’da Ankara Türk Ocağı Sahnesi’nde düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.



