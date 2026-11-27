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Ankara’da düzenlenen Muhabirler Derneği 2026 ödülleri sahiplerini buldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin katıldığı ödül gecesinde Demirören Medya 9 ödül aldı. ‘Yılın gazetesi (basılı/dijital)’ ödülüne Hürriyet, ‘Yılın gündem/siyaset programı’ ödülüne CNN Türk’te yayımlanan ‘Gece Görüşü’ programıyla Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat layık görüldü. ‘Yılın köşe yazarı’ ödülü Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Nedim Şener’e, ‘Yılın yargı haberi’ ödülü ise ‘Koruyucu aileye duygusal bağ izni’ çalışmasıyla Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Oya Armutçu’ya verildi. CNN Türk Özel Haberler Müdürü Fulya Öztürk ile CNN Türk Kameramanı Halil Kahraman da ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı.

‘Yılın diplomasi haberi’ ödülüne, ‘Gazze’de insanlık sınıfta kaldı’ çalışmasıyla Hürriyet’ten Selçuk Böke layık görüldü. ‘Yılın yaşam haberi’ ödülü ‘Babamla kim uğraşacak?’ çalışmasıyla DHA’dan Oktay Polat’a, ‘Yılın çevre haberi’ ödülü ise ‘Ata’nın emaneti’ çalışmasıyla Kanal D’den İbrahim Konar’a, Jüri Özel Ödülü ise Milliyet gazetesinden Mustafa İstemi’ye verildi.

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‘DOĞRU BİLGİYE ULAŞMAK GİDEREK ZORLAŞIYOR’

Ankara Türk Ocağı Sahnesi’nde düzenlenen ödül töreninde konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Kamuoyu çoğu zaman haberin kendisini görür. O haberin ardındaki uykusuz geceleri, bekleyişi, kimi zaman göze alınan tehlikeyi ise en iyi sizler bilirsiniz. Gazeteciliğin toplum hayatındaki kıymeti de burada ortaya çıkar. Gazetecilik, milletimizin haber alma hakkına hizmet eden, kamu adına soru soran, araştıran ve yaşananlara ışık tutan kıymetli bir meslektir. Doğru bilgiye ulaşmanın giderek zorlaştığı bir dünyada, işini hakkıyla yapan gazetecinin emeği, daha da anlam kazanmıştır” diye konuştu.

Muhabirler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berrin Yücesan da yalnızca başarılı arkadaşlarını ödüllendirmek için değil, haberin peşinde verilen emeğe, mesleğe duydukları sevgiye ve kendilerini bir arada tutan dayanışma ruhuna sahip çıkmak için buluştuklarını söyledi.