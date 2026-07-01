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Demirören Medya’nın acı günü

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#Tayfun Ataseven#DEMİRÖREN Medya#Ali Özkan Şendir
Demirören Medya’nın acı günü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 07:00

DEMİRÖREN Medya Strateji ve Operasyon Özel Projeler Direktörü Tayfun Ataseven (52), İstanbul’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitirdi.

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Evli ve bir çocuk babası Ataseven için dün öğle vakti Karşıyaka Bostanlı’daki Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Ataseven'in eşi Müge Ataseven, oğlu Emre Ataseven, yakınları, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Ataseven’in cenazesi kılınan namazın ardından Seferihisar'daki Kavakdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÖZAY ŞENDİR BABASINI KAYBETTİ

- MİLLİYET Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir de baba acısı yaşadı. Özay Şendir’in babası Ali Özkan Şendir yaşamını yitirdi. Ali Özkan Şendir bugün öğlen vakti Burgazada Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Burgazada Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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#Tayfun Ataseven#DEMİRÖREN Medya#Ali Özkan Şendir

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