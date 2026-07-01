Demirören Medya’nın acı günü

Haberin Devamı

Evli ve bir çocuk babası Ataseven için dün öğle vakti Karşıyaka Bostanlı’daki Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Ataseven'in eşi Müge Ataseven, oğlu Emre Ataseven, yakınları, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Ataseven’in cenazesi kılınan namazın ardından Seferihisar'daki Kavakdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÖZAY ŞENDİR BABASINI KAYBETTİ

- MİLLİYET Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir de baba acısı yaşadı. Özay Şendir’in babası Ali Özkan Şendir yaşamını yitirdi. Ali Özkan Şendir bugün öğlen vakti Burgazada Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Burgazada Mezarlığı’nda toprağa verilecek.