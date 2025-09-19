Demirören Medya'dan TEKNOFEST'te yenilikçi uygulama!

Haberin Devamı

Demirören Medya, TEKNOFEST İstanbul 2025'teki yerini aldı. 21 Eylül'e kadar Atatürk Havalimanı'nda sürecek olan festival kapsamında ziyaretçiler, M blok, M7 nolu standa yoğun ilgi gösteriyor.

İlk günden yoğun ilgi gören stantta, Demirören Dijital Yayınlar ekibi tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı 'Her Dilden TEKNOFEST' uygulamasında, ziyaretçiler Türkçe verdikleri mesajları kendi sesleriyle, Çinçe'den, Arapça'ya, Almanca'dan İspanyolca'ya kadar birçok dilden deneyimleme imkanı buluyor.

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin de yer aldığı stantta ‘green box’ adı verilen sanal stüdyo ise gençlerin ilgi odağı haline geldi.