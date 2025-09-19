×
Gündem Haberleri

Demirören Medya'dan TEKNOFEST'te yenilikçi uygulama!

Güncelleme Tarihi:

#Demirören Medya#Teknofest#Yapay Zeka
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2025 19:07

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ziyaretçilerine benzersiz deneyimler sunmaya devam ederken festivalin üçüncü gününde de heyecan doruktaydı. Festivalde yer alan Demirören Medya standı da özellikle yapay zeka tabanlı “Her Dilden TEKNOFEST” uygulamasıyla ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Demirören Dijital Yayınlar Ekibi tarafından geliştirilen Yapay Zeka tabanlı uygulama ile katılımcılar Türkçe verdikleri mesajları birçok dilden deneyimleme imkanı buldu.

Demirören Medya, TEKNOFEST İstanbul 2025'teki yerini aldı. 21 Eylül'e kadar Atatürk Havalimanı'nda sürecek olan festival kapsamında ziyaretçiler, M blok, M7 nolu standa yoğun ilgi gösteriyor.

İlk günden yoğun ilgi gören stantta, Demirören Dijital Yayınlar ekibi tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı 'Her Dilden TEKNOFEST' uygulamasında, ziyaretçiler Türkçe verdikleri mesajları kendi sesleriyle, Çinçe'den, Arapça'ya, Almanca'dan İspanyolca'ya kadar birçok dilden deneyimleme imkanı buluyor.

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin de yer aldığı stantta ‘green box’ adı verilen sanal stüdyo ise gençlerin ilgi odağı haline geldi.

Demirören Medyadan TEKNOFESTte yenilikçi uygulama

Haberle ilgili daha fazlası:
