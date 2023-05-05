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Demirören Medya’dan iftira kampanyasına yönelik açıklama: Hukuki süreç başlatıldı 

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#Demirören Medya#Murat Yancı#Hukuki Süreç
Demirören Medya’dan iftira kampanyasına yönelik açıklama: Hukuki süreç başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 21:39

Demirören Medya’yı ve çalışanlarını hedef alan itibarsızlaştırma çabası hakkında hukuki süreç başlatıldı.

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Demirören Medya’dan yapılan açıklama şöyle;

"Basına ve kamuoyuna…

Uzun bir süredir Demirören Medya’ya yönelik sistematik bir itibarsızlaştırma kampanyasının sürdürüldüğü gözlemlenmektedir.  

Bu kampanyada aktif olarak kullanılan sözde bir internet sitesinde, yine operasyonel bir iftira yazısı servis edilmiştir.  

Yazıda, Demirören Medya ve Tv Grup Başkanı Murat Yancı hedef alınmıştır. 

Sözde internet sitesi ve sorumluluğu bulunanlarla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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#Demirören Medya#Murat Yancı#Hukuki Süreç

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