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Demirören Medya'dan asılsız iddiaya 100 bin TL'lik dava

#Demirören Medya Grubu#Dava#Birgün Yayıncılık
Demirören Medyadan asılsız iddiaya 100 bin TLlik dava

Demirören Medya Grubu, ticari faaliyetleriyle ilgili yalan iddialar ile algı çalışması yapan kişi ve sitelere 100 bin TL'lik (YÜZBİNTÜRKLİRASI) manevi tazminat davası açtı.

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Birgün Yayıncılık'ın internet sitesinde Nurcan Gökdemir imzası ile yayınlanan haberin içeriğindeki beyan ve iddialar; yalan, gerçek dışı, karalayıcı, haber etiğinden uzak, mesnetsiz ve iftira mahiyetindedir. Basın yoluyla Demirören Medya'nın kişilik haklarını, ticari itibarını zedelemeye, kamuoyunda algı ve manipülasyon yaratmaya çalışıldığı görülmektedir.

Bankacılık Kanunu kapsamında müşteri sırrına giren birtakım hususların çarpıtılarak ve gerçeği teyit edilmeksizin davalılar tarafından internet sitelerinde habere konu edilmesi hukuka açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

Tüm faaliyetlerini yasalara sıkı sıkıya bağlı olarak yürütmekte olan Demirören Medya Grubu'nun haberde yer alan çarpıtılmış ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik beyanları kabul etmesi mümkün değildir.

Hiçbir habercilik teyidi yapılmaksızın, asılsız iddiaları gündeme getiren Birgün Yayıncılık, Nurcan Gökdemir ve Medyaradar Yayın Yönetmeni Denizhan Erkoç'a 100.000,00-TL (YÜZBİNTÜRKLİRASI) manevi tazminat davası açılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

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#Demirören Medya Grubu#Dava#Birgün Yayıncılık

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