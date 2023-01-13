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Demirören Medya'dan açıklama: Asılsız iddialar hakkında hukuki süreç başlatıldı

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#Demirören Holding#Açıklama#Cumhuriyet Gazetesi
Demirören Medyadan açıklama: Asılsız iddialar hakkında hukuki süreç başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2023 15:36

Demirören Medya, bazı basın yayın organlarında çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Söz konusu iddiaların asılsız olduğu belirtilerek “Demirören Medya çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir” denildi.

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Demirören Medya’dan yapılan açıklama şu şekilde;

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

"Bugün Cumhuriyet gazetesi yazarı Jale Özgentürk, Demirören Medya ile ilgili kaleme aldığı köşe yazısında gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan iddiaları dile getirmiştir.

Söz konusu yazıdaki asılsız iddialar bazı medya mecraları tarafından da aslı araştırılmadan servis edilmiştir.

Demirören Medya çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir.

Asılsız iddiaları gündeme taşıyan ilgili yazar ve yayın kuruluşu ile yazıyı kullanan medya mecralarıyla ilgili tıpkı geçmişte olduğu gibi yine hukuki süreç başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

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#Demirören Holding#Açıklama#Cumhuriyet Gazetesi

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