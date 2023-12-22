Demirören Medya’dan açıklama…

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Son olarak bir internet sitesi üzerinden başlatılan karalama kampanyası nedeniyle bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur.

Grubumuz ve yöneticilerini itibarsızlaştırmayı amaç edinen ve bu karalama kampanyasında aktif olarak ‘kullanılan’ bir internet sitesinde, aslı astarı olmayan, yalan, iftira ve mesnetsiz suçlamalara yer verilmiştir.

Şu bilinmelidir ki; Demirören Medya’da her türlü ticari ilişki ve anlaşmalar, hukuka uygun yapılmakta ve sıkı denetim süreçlerinden geçirilmektedir. Tamamen algı operasyonu niteliği taşıyan söz konusu iftira metnindeki iddiaların doğru olmadığı ve herhangi bir zararın oluşmadığı tespit edilmiştir.

Söz konusu yayınlarla ilgili suç duyurusunda bulunulmuş ve diğer tüm hukuki süreçler başlatılmıştır.

Saygıyla duyurulur.